Imprenditorialità under 35, a Latina un finanziamento da più di 280mila euro

, 1 aprile 2025- La proposta progettuale presentata dal Comune di, intitolata “Spazio Idea Kennedy – Dove nascono le idee del futuro”, è stata selezionata per undi 282.800, in risposta all’avviso pubblico indetto da ANCI, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.Il progetto accolto prevede la creazione di un hub dedicato all’autogiovanile ed è rivolto a ragazzi di età inferiore ai 35 anni. Lo spazio individuato favorirà il coworking, l’organizzazione di eventi e iniziative per stimolare la creatività e l’innovazione e per mettere in connessione pubblico e privato.“Con questo progetto, avvieremo un vero e proprio ecosistema imprenditoriale – afferma il Sindaco – che promuoverà la collaborazione tra giovani imprenditori, istituzioni e aziende locali.