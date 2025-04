Ilrestodelcarlino.it - Imposte evase per due annualità, sequestro a due imprenditori di Cavezzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 1 aprile 2025 – I militari della Guardia di finanza di Modena hanno eseguito, su delega della procura, un decreto dipreventivo per un valore complessivo di oltre 330.000 euro, emesso del gip di Modena, nei confronti di duedi, indagati in concorso tra loro per dichiarazione infedele. Si tratta del legale rappresentante e dell'amministratore di fatto di una ditta individuale operante nell'ambito del distretto tessile e della maglieria. Il provvedimento arriva dopo una verifica fiscale effettuata dai finanzieri della Compagnia di Carpi, nell'ambito della quale veniva constatato come la ditta individuale avesse proceduto a indicare nelle dichiarazioni dei redditi ricavi di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivi. L'attivita' ispettiva ha permesso di rilevare che, alla fine del periodo d'imposta, erano state apportate in contabilita' alcune scritture prive di riferimento a operazioni realmente poste in essere, che avevano comportato l'indebito abbattimento del reddito imponibile per una percentuale di oltre il 90% con riferimento all'anno 2019 e il 75% per l'anno 2021.