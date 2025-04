Import droga dal Sud America42 arresti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.45 Trenta persone in carcere e 12 ai domiciliari in un'inchiesta bresciana per, che ha toccato diverse regioni. Destinatari delle misure cittadini italiani, albanesi e nordafricani: nell' ambito di due gruppi criminali, avrebbero fatto arrivare nel Brescianodal Sud America, dal Marocco e dall' Olanda, per poi distribuirla su tutto il territorio nazionale. Uno dei 2 gruppi era in stretto contatto con mafia, 'ndrangheta, camorra, Stidda e Sacra Corona Unita.