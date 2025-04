Ravennatoday.it - Impianto di telefonia vicino all'ospedale, installata l'antenna autorizzata dal Comune

Leggi su Ravennatoday.it

È statamartedì l'per lamobile che sorge al centro di viale Randi, di fronte all', nell'area verde che divide le corsie della strada. Si tratta di unradio base autorizzato daldi Ravenna in favore di Iliad, per il quale i cittadini avevano.