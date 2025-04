Ilgiorno.it - Imbrattata la targa dedicata a Sergio Ramelli a Monza: è polemica in consiglio comunale

– Tensione in, dopo l’imbrattamento della, in via Calatafimi. Un atto di inciviltà, denunciato dal consiglieredi Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni, e ripreso dall’ex sindaco diDario Allevi. Chi eraera un giovanissimo militante del Fronte della Gioventù (gruppo collegato all’Msi), ucciso con un’aggressione violenta nel 1975 a Milano da un gruppo riconducibile al movimento di estrema sinistra Avanguardia operaia. Allevi, dopo aver ricordato i soli 19 anni del ragazzo e la brutalità della sua esecuzione – con “dita frantumate dai colpi di chiave inglese mentre cercava di ripararsi la testa” -, ha interpretato l’episodio come il segnale di “rigurgiti” del clima degli anni di piombo che a suo avviso si stanno facendo sempre più presenti in città, con manifestazioni come scritte sui muri minacciose o attacchi ai gazebo di Lega e Fratelli d’Italia.