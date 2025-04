Iltempo.it - #iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 1 aprile. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe recarsi in Arabia Saudita a metà maggio per il suo primo tour internazionale da quando è tornato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso. E sul fronte della guerra in Ucraina e dei negoziati avviati per raggiungere una tregua prima e la pace definitiva poi, si fa sempre più concreta la possibilità di indire le elezioni in Ucraina, una delle condizioni sulla quale Stati Uniti e Russia avrebbero trovato l'accordo. Indiscrezioni più che concrete indicano che si potrebbe andare al voto già questa estate (ma non prima di agosto) e l'attuale presidente Volodymyr Zelensky ha intenzione di candidarsi per un secondo mandato.