Gamberorosso.it - Il vino era una bevanda del popolo già nella prima Età del Bronzo. Uno studio smentisce l'antico elitarismo del nettare di Bacco

Leggi su Gamberorosso.it

Per lavolta, un team di scienziati dell'Università di Tubinga in Germania ha trovato la prova definitiva che nell'antica città di Troia si beveva, secondo una dichiarazione rilasciata dallo stesso ateneo. La ricerca si è sviluppata partendo dall'analisi del depas amphikypellon, un caratteristico calice di argilla a due manici noto nei poemi epici omerici. I vasi, risalenti al periodo compreso tra il 2500 e il 2000 a.C., furono inizialmente scavati dall'archeologo tedesco Heinrich Schliemann nel XIX secolo, il quale ipotizzò che fossero usati nei brindisi celebrativi, come descritto nell'Iliade. Tuttavia, la questione se contenessero effettivamenteera rimasta senza risposta fino a questa indagine condotta dall'Istituto di Preistoria, Storia Antica e Archeologia Medievale di Tubinga.