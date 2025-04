Iodonna.it - Il video postato da Kate Middleton per la Festa della Mamma inglese rivela un nuovo compagno di giochi per George, Charlotte e Louis. E il messaggio della principessa è tutto sul legame con il mondo naturale

Del suo arrivo non si sapeva nulla ma, dopo essere apparso a sopresa neldain occasione, celebrata in Inghilterra domenica scorsa, il misterioso cocker spaniel color marrone è subito diventato il beniamino dei social. Si tratta, forse, di undiper Orla, la cagnolinastessa razza, adottata quattro anni fa, e sopraper i piccoli? Alla salute!festeggia San Patrizio con una pinta di birra Xha adottato uncagnolino?Nell’adottare cani, di solito i Royal accompagnano l’evento con un comunicato stampa, ma William efinora non hannoto nuovi arrivi in famiglia.