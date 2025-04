Ilrestodelcarlino.it - Il Trio Alicanto di Occhipinti, Pedrini e Ferrara canta l’Italia dei favolosi anni Cinquanta

A Castel Guelfo è tempo di ‘Signorine grandi firme’. Sabato alle 20.30, a Palazzo Malvezzi Hercolani, è in programma un piccolo viaggio nella storia musicale e nel costume deldegli‘50. Un modo originale per rivivere glidel dopoguerra e del boom economico: dalla Fiat 500 (foto) come utilitaria di massa all’avvento della tv nelle case. Un’esibizione in acustico deltutto al femminile, composto da Serenella, Michelae Maria Rita, con la voce narrante della giornalista Alessandra Lepri. L’evento, che rientra nelle azioni immateriali del Teatro della Compagnia, è organizzato dalla Pro Loco di Castel Guelfo con il patrocinio del municipio. Ingresso libero.