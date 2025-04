Lanazione.it - Il trattore, l’incidente, l’allarme: 17enne morto nei campi, chi era

Montopoli Valdarno, 1 aprile 2025 – Un avvallamento del terreno, forse una cunetta: qualcosa ha fatto sobbalzare e rovesciare il, che ha travolto un sedicenne uccidendolo. E’ sotto choc la gente nelle campagne del territorio comunale di Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa. Qui, in un’azienda agricola, èFelice Laveglia, 17 anni, studente delle scuole superiori. Era nella ditta di famiglia, che si trova nelle campagne tra la stessa Montopoli e Palaia, in località Tesorino. Stava percorrendo un campo con ilquando appunto c’è stato. Nessuno si è accorto di niente. GERMOGLI PH: 31 MARZO 2025 MONTOPOLI INCIDENTE RAGAZZO 16 ANNISOTTO IL© LUCA BONGIANNI/ FOTOCRONACHE GERMOGLI Solo intorno alle 20.15 la famiglia, la cui abitazione è a cinquecento metri daistessi, ha capito che qualcosa era accaduto, non vedendolo rientrare.