Il tennis sospeso. L'assenza di Jannik Sinner e tre mesi surreali anche per i grandi avversari

Sono state settimane un po’ particolari nel massimo circuito internazionale. “L’esilio” del n.1 del mondo,, per la nota vicenda “Clostebol”, ha portato tutti, tra appassionati e colleghi, a stare con la calcolatrice alla mano e chiedersi cosa avrebbero dovuto fare Alexander Zverev e Carlos Alcaraz per scalzare dalla vetta ilta pusterese.Il Sunshine Double è già parte dei ricordi e, nei fatti, Alcaraz non potrà mettere la freccia prima del rientro diagli Internazionali d’Italia, mentre Zverev sarà costretto a proporre una versione da “asso pigliatutto”, cosa che però non si è verificata dopo la finale persa contro l’azzurro a Melbourne. Unche privo del suo re va in cerca di un’identità.In California c’è stata la prima affermazione in carriera in un 1000 del britannico Jack Draper, mentre in Florida c’è stato il primo successo in assoluto del giovane ceco Jakub Mensik.