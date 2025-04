Calcionews24.com - Il suggerimento di Nani al Manchester United: «Vorrei vederlo in Inghilterra. Abbiamo bisogno di giocatori»

Leggi su Calcionews24.com

Per la fase offensiva delarriva direttamente dailin vista della sessione estiva di calciomercato Al portale frnacese FootMercato ha parlato, ex giocatore dele dello Sporting, che in vista del mercato estivo suggerise ai Red Devils il profilo di Viktor Gyokeres. Già in cima alla lista .