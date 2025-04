Iltempo.it - "Il sistema ha usato la bomba atomica", ma Le Pen non molla e annuncia battaglia

Marine Le Pen ha attaccato il "" che, a suo dire, "ha sganciato lanucleare". "Se usa un'arma così potente contro di noi, è perché siamo sul punto di vincere le elezioni", ha detto commentando con i deputati del Rassemblement National il giorno dopo la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici, accompagnata da una sentenza di ineleggibilità con esecuzione immediata. Le Pen ha affermato che non permetterà che "ai francesi vengano rubate le elezioni presidenziali". "Faremo ricorso a tutti i mezzi a nostra disposizione per consentire al popolo francese di scegliere i suoi futuri leader e vinceremo", ha affermato nel corso di una riunione del Rassemblement National aperta alla stampa. "Faranno di tutto per impedirci di arrivare al potere", ha affermato il presidente di Rn, Jordan Bardella, nel corso di un'intervista a CNews-Europe.