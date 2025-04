Ilrestodelcarlino.it - Il secondo giorno di chiusure della superstrada: “Uscita di casa anticipata o smart working”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 1 aprile 2025 – Meglio la seconda verrebbe da dire. La chiusura del trattoche va da Folignano-Ascoli est a Rosara-Ascoli ovest ha fatto infatti registrare oggi meno disagi rispetto a lunedì, primodi stop, quando la città era andata in tilt nelle prime ore del mattino e alla sera. Le cose sono andate meglio per diversi motivi: in tanti infatti hanno scelto di partire prima e già all’alba il traffico era sostenuto in zona Monticelli; e poi c’è chi ha preferito lavorare inin attesariapertura annunciata dall’Anas per giovedì, quando dovrebbero essere terminati gli interventi di pavimentazione sulla strada. Uscite dianticipate anche a causa del maltempo che non ha dato tregua al Piceno in questi giorni, così per evitare ulteriori disagi molti hanno preferito svegliarsi in anticipo e arrivare al lavoro senza problemi: “Speriamo che riaprano davvero giovedì perché tra cantieri e pioggia guidare è un disastro” commenta un ascolano che per lavoro utilizza giornalmente l’auto verso la riviera.