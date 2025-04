Lanazione.it - Il rilancio con il turismo. I gioielli della città mostrati agli operatori

Trenta buyer delinternazionale e dieci giornalististampa di settore per promuovere ilesperienziale nell’ambito di Ala, l’area ligure apuana che dallo spezzino arriva a Montignoso. L’occasione è stata la Bitespe, la Borse internazionale delesperienziale che si è svolta ieri a Spezia. A promuovere ladi Carrara e le sue bellezze c’erano l’assessore alLara Benfatto e una decina dituristici del mondoristorazione, dell’accoglienza e delle guide turistiche. È stata l’occasione per far conoscere il territorio a 360 gradi, ma anche per stringere rapporti con le altre realtà limitrofe per un lavoro di squadra con Massa e Montignoso che alla Bitesp hanno partecipato con Carrara sotto il vessilloRiviera Apuana. Strategie comuni per catalizzare tra Spezia e Montignoso un target di visitatori interessati non solo al mare, ma anche a vivere esperienze in presa diretta con i prodotti tipici del territorio, l’enogastronomia, i suoi parchi, le escursioni e la sua storia.