Sport.quotidiano.net - Il regolamento non prevede supplementari e nemmeno rigori. Oggi la prospettiva è quella di incrociare il Milan Futuro. Sabato 10 e 17 maggio le date dei playout. In caso di parità, si salva la meglio piazzata

A quattro giornate dalla fine della regular season, la Spal si ritrova in quartultima posizione con un’altissima probabilità di doversi giocare la salvezza ai. A questo proposito, ieri la Lega Pro ha comunicato ledella doppia sfida:10l’andata e17il ritorno. Gli orari sono ancora in via definizione: la scorsa stagione le gare vennero disputate alle 18. Ilè abbastanza semplice: icoinvolgono quattro squadre per ciascun girone, quelle classificate dal quintultimo al penultimo posto. La sedicesima della classe incrocia la diciannovesima, mentre la diciassettesima affronta la diciottesima in gare di andata e ritorno, con la seconda partita sul campo della squadraclassificata. Chi perde retrocede nei dilettanti, chi vince resta in serie C.