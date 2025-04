Ilrestodelcarlino.it - Il ragazzo dai pantaloni rosa: "Film che scuote nel profondo"

"Non vi darà risposte, ma vi lascerà con tante riflessioni, perché non farà solo piangere". Queste sono le parole che ci hanno accompagnato durante una soleggiata mattinata di dicembre e non solo, che vogliamo regalarvi. Una giornata speciale, in cui le classi terze del nostro istituto si sono recate nella sala del Cinema Sarti, a pochi passi dalla nostra scuola, per la visione del“lldai“. Ilè ispirato alla storia della vita di un quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Eravamo stati avvisati che sarebbe stato undal contenuto molto forte. E così è stato. di noi hanno pianto, persino alcuni compagni dai quali non ti aspetti una sensibilità così struggente. Sulla via del ritorno, eravamo silenziosi a differenza del solito brusio prodotto da una qualsiasi normale classe terza, mentre le nostre menti, erano più attive che mai.