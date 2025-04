Ilgiorno.it - Il quartiere Aler diventa zona rossa: “Rozzano sarà più sicura e vivibile”

(Milano) – Una città schiacciata tra zone rosse e il decreto Caivano Bis. Se ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato i decreti Caivano che riguardano anche, da oggi entra in vigore lanel, ossia ildei Fiori. Il ricorso alle cosiddette “zone rosse“ rientra in una più ampia strategia volta a garantire la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Tali ordinanze sono particolarmente utili in contesti caratterizzati da fenomeni di criminalità diffusa e situazioni di degrado, come le stazioni ferroviarie, le aree limitrofe e le “piazze dello spaccio”, dove sono già in atto operazioni interforze ad alto impatto. Alainteresserà ilpopolare dei Fiori, dove pochi mesi fa è stato ucciso Manuel Mastrapasqua.