Laprimapagina.it - Il punto di Pino De Seta: il territorio vibonese è devastato

Leggi su Laprimapagina.it

Riceviamo e pubblichiamodiDeIn pochi decenni siamo riusciti a cancellare, o quasi, tutte le peculiarità del nostro.In pochi decenni nella provincia di Vibo Valentia, ma sono situazioni comuni in tutta la Calabria, si è voluto tenacemente cementificare, asfaltare, impermeabilizzare, restringere corsi d’acqua, in alcuni casi eliminarli completamente, o incanalandoli in miseri tubi.Decisione politiche deleterie prese 30, 40 anni fa ci hanno portato allo sfascio attuale.Però, la cosa più grave e che si continuano a commettere gli stessi errori di sempre.Un cambio reale non si vede.Il nostro, è unfragile, vulnerabile, e quindi ad alto rischio, rischi che aumentano con il cambio climatico che avanza.Si tagliano alberi, si distruggono boschi, che con la loro copertura attenuano, mitigano, l’impatto delle piogge, e riescono ad assorbire molta dell’acqua che si riversa.