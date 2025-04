Ilfattoquotidiano.it - Il portiere Cillessen operato d’urgenza: si è perforato l’intestino in uno scontro di gioco

Quello che è accaduto a Jasperè scioccante. Nel match di Liga disputatosi lunedì sera tra Celta Vigo e Las Palmas, ilha lasciato il terreno diin barella dopo un violentissimodicon Borja Iglesias ed è stato subito trasportato in ospedale: il suo intestino era stato. La dinamica dell’incidente non sembrava preoccupante, un colpo doloroso sì ma nulla di mai visto. Eppure la situazione si è rivelata molto peggiore del previsto:è statoall’alba.Al 24esimo minuto ilolandese è uscito dalla sua porta per cercare di fermare l’attaccante avversario, Borja Iglesias. Lo spagnolo era diretto verso l’area di rigore e nellocongli ha rifilato involontariamente una violenta ginocchiata nell’addome.