Il "popò" degli invertebrati un tempo aveva una funzione specifica (non è quella che pensate)

Usiamo la parola “” in senso familiare, ma la notizia in questione parla di orifizi anali e di come uno studio norvegese abbia notato che, nei primordi dell’evoluzione, questa parte dell’organismo fosse utilizzata per la riproduzione e non per l’espulsione del cibo digerito. La ricerca si è concentrata su un piccolo invertebrato marino chiamato xenacoelomorfo, il cui ano potrebbe essersi evoluto da un’apertura usata originariamente per il rilascio dello sperma.I ricercatori dell’Università norvegese di Bergen, in uno studio pubblicato su Biorxiv, hanno analizzato i geni dei xenacoelomorfi, piccoli organismi marini privi di un vero e proprio ano, per comprendere l’origine del sistema digerente negli animali complessi. Questiutilizzano la bocca sia per ingerire il cibo sia per espellere i rifiuti, ma i maschi possiedono anche un’apertura separata, il gonoporo, attraverso cui rilasciano lo sperma.