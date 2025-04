Liberoquotidiano.it - Il Pd si spacca e a raccontarlo è... il Pd: da ridere

Non per sparare sulla Croce Rossa, come si usa dire, visto che il Pd è ormai come un'ambulanza di quella che fu la sinistra a vocazione o presunzione riformista, ma trovo imperdibile quello che ha raccontato o fatto capire del Nazareno in una intervista al Foglio il presidente del Copasir ed ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Che Matteo Renzi, ai suoi tempi, aveva arruolato d'ufficio tra i forlaniani, chiamandolo amichevolmente Arnaldo, ma in realtà nella Dc era stato andreottiano. E non si offenderebbe se qualcuno lo chiamasse Giulio. Guerini, in un ufficio dove a suo tempo lavorò il tribunale dell'Inquisizione, ha così raccontato il voto recentemente espresso da solo alla Camera, pur dai banchi del Pd, a favore della mozione di Azione e +Europa per il cosiddetto riarmo europeo: «Se fossimo stati in diversi a votare sarebbe stato un problema».