Il passa la palla non siamo messi da Walker a Joao Félix che approva Conceiçao | Mi piace quel tipo di giocatori

2025-04-01 15:22:00 Calcio italiano:Il portoghese SergioHa osservato questo martedì per il rimprovero dell’inglese KyleAnche portoghesein cui gli ha chiesto dire laperché “nessuno nella squadra è”.è un allenatore che non evita i conflitti. I media italiani hanno pubblicato a gennaio che le marcia italiane Davide Calabria e lo spagnolo Álvaro Morata Erano condizionati da Discussioni con l’allenatoreche voleva Sottrai importanza daReproach adurante la pausa del duello contro Napoli che si è concluso con una sconfitta di Milanista.“La, solo la. Non, nessuno qui è”, ha dettolasciando il tunnel dello spogliatoio dello stadio. Le immagini, Catturato da DaznAccumulano milioni di visualizzazioni di social network.