Europa.today.it - Il parroco di Bucha a tre anni dal massacro: "Non riesco a perdonare i russi per le atrocità commesse"

Leggi su Europa.today.it

"Dio puòlaa, io non ci. Il perdono viene concesso ai peccatori quando si pentono. Non ho sentito nessun russo pentirsi per i propri peccati". Ha gli occhi che tradiscono un conflitto interiore Andriy Halavin,della Chiesa ortodossa di Sant’Andrea a, la città.