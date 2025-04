Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 2 aprile: Marta e Umberto non si fidano di Lea

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: Lea arriva da Venezia, portando notizie preoccupanti su Anita e le minacce ricevute. Tra sospetti, sentimenti nascosti e decisioni difficili, la famiglia si prepara ad affrontare nuove sfide al. Il9 torna domani mercoledì 2con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Lea cerca un nuovo rifugio per Anita manon sidella donna. Botteri invita Delia a cena. Nell'episodio precedente Marcello sente la mancanza di Rosa, nonostante cerchi di mostrarsi distaccato con il fratello Matteo. Rosa, invece, si adatta bene alla nuova casa con le colleghe, trovando serenità. Delia decide di rivelare alle amiche i suoi veri sentimenti per Gianlorenzo Botteri, mentre in redazione si discute .