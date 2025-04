Laverita.info - Il «Nyt» svela gli aiuti segreti di Biden a Kiev

Per il quotidiano, il ruolo dell’amministrazione dem è stato più profondo di quanto si creda, con addirittura ufficiali statunitensi presenti vicino al fronte. L’Ucraina prende tempo sulle elezioni presidenziali. Vladimir Putin: «Telefonata con Trump? Non è in agenda».