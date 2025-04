Gamberorosso.it - Il nuovo cd del fondatore dei Subsonica è tutto sul vino. Max Casacci trasforma la vigna in musica

Leggi su Gamberorosso.it

Non c’è una sola nota di chitarra, né il suono di un pianoforte. Eppure Through the Grapevine, in Franciacorta suona come un album vero e proprio, con ritmi, melodie, groove e addirittura momenti di puro abbandono fisico. L’ha composto Max, codei, utilizzando esclusivamente i suoni dele dei suoi processi di lavorazione: botti, cisterne, calici, trattori, mosto in fermentazione.È il terzo capitolo del suo progetto Earthphonia, un’indagine sonora – e sensoriale – su paesaggi, ambienti, rituali. Dopo averto ingli ecosistemi naturali nel primo disco e le città nel secondo (Urban Groovescapes),torna con un lavoro interamente dedicato al, realizzato senza strumentili.«Ha significato entrare in connessione intima con un mondo che non conoscevo così da vicino, così in profondità.