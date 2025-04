Lanazione.it - Il nostro autobus ideale. È innovativo e sostenibile

MONTESPERTOLI Il progetto di Autolinee Toscane, azienda con oltre 5mila lavoratrici e lavoratori, attiva nel settore del trasporto pubblico locale su gomma "Va’ dove ti porta il bus" è rivolto alle classi delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado al fine di incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani. Sviluppare la consapevolezza dello sguardo nello scorrere di immagini dal finestrino veri e propri quadri di storia, tra paesaggi trasformati dall’uomo in vigneti e oliveti, case coloniche e castelli, nelle campagne dell’Empolese Valdelsa. L’deve avere rispetto dell’ambiente. Un veicolo che non inquina, che possa ridurre le emissioni di Co2 e l’inquinamento acustico, con pannelli solari sui tetti per il sistema di climatizzazione. Sarebbero confortevoli i sedili ergonomici, Wi-Fi gratuito e prese Usb.