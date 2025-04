Spazionapoli.it - “Il Napoli è la big più avanti per Kean”, i tifosi ora sognano: le cifre per l’attaccante

Ilpotrebbe essere la big di Serie A favorita per l’acquisto di Moisein estate, iil super colpo: ledell’affare Nel corso di “Fontana di Trevi”, consueto appuntamento del lunedì sera sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore si è espresso sulla possibilità di vedere Moisein maglianella prossima stagione.della Fiorentina sta vivendo una stagione magica, con numeri impressionanti e un rendimento da top assoluto di reparto.La Viola se lo gode e ora fa gola a tutti. Strapotenza fisica, senso del gol, fiducia totale e una condizione psicologica di livello assoluto, come dimostrato anche in Nazionale con la doppietta alla Germania.sta benissimo e vuole trascinare la sua Fiorentina verso la vittoria della Conference League e, magari, al quarto posto in campionato.