Spazionapoli.it - “Il Napoli di Conte ha una sola pecca”: ecco cosa non funziona per l’ex azzurro

Leggi su Spazionapoli.it

C’è un solo difetto che andrebbe migliorato percalciatore delnonnella squadra allenata daIlè secondo in classifica, a soli tre punti dall’Inter. Proprio contro i nerazzurri, i due scontri diretti all’andata e al ritorno sono finiti in perfetta parità: 1-1 entrambe le gare. Equilibrio impressionante, per due forze che stanno impressionando in campionato.Eppure, c’è qualda migliorare nel. Al primo anno di, la formazione azzurra ha fatto passi in avanti eccezionali rispetto alla scorsa brutta stagione, chiusa al decimo posto. Ma secondo Dzemaili per il prossimo anno servirà solo migliorare un tassello.Dzemaili sicuro: “Attacco delforte, ma è mancata l’alternativa a Kvaratskhelia”centrocampista delBlerim Dzemaili è intervenuto a Radio Kiss Kisse ha detto la sua a seguito del successo contro il Milan e sulla corsa Scudetto:“Credevo sin dal primo giorno chepotesse vincere il tricolore con questa squadra.