Napolipiu.com - Il museo Madre raddoppia: nuova sede a piazza Carità nell’ex hotel Universo

Leggi su Napolipiu.com

Il"> Ilsi prepara are. La Regione Campania ha infatti deciso di affiancare alla storicain via Settembrini unain, all’interno dell’ex, edificio di sua proprietà abbandonato da decenni. Un passo decisivo per potenziare l’offerta culturale della città e per dare vita a un polo museale diffuso e accessibile, come si legge nella delibera approvata dalla giunta guidata da Vincenzo De Luca lo scorso 5 febbraio.Come riportato da Alessio Gemma su Repubblica Napoli, l’intervento sarà finanziato con 20 milioni di euro provenienti dai fondi di coesione assegnati dal governo a settembre 2023, dopo mesi di trattative e tensioni istituzionali. Una svolta che cambia i piani originari dell’ampliamento del, inizialmente previsto in un palazzo settecentesco adiacente all’attuale