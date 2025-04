Ultimouomo.com - Il miracolo Oumar Solet

Leggi su Ultimouomo.com

I suoi primi quattro passaggi in Serie A sono tutti molto corti, verso il centrale difensivo alla sua destra, o l’esterno sulla sua fascia. Quando gli attaccanti del Verona lo pressano sembra ancora timido, vuole andare sul sicuro. La quinta volta che gli capita la palla tra i piedi, però, si prende il tempo di riflettere. Sono passati tre minuti dall’esordio dicon la maglia dell’Udinese. L’avversario che ha davanti, Casper Tengstedt, prende quella piccola pausa per un’incertezza e quandosi gira verso il portiere prova a tagliargli la linea di passaggio. A quel puntosi gira su se stesso usando la suola e Tengstedt finisce a fare una spaccata provando a frenare.avanza con calma ancora qualche metro e la passa a Thauvin sulla linea di centrocampo.È durato appena quattro passaggi, facendo le cose normali, come tutti.