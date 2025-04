Unlimitednews.it - Il ministro degli esteri della Cina a Mosca “Con la Russia amici per sempre”

ROMA (ITALPRESS) –sono e saranno “amiche per, mai nemiche”. Lo ha dichiarato ildi Pechino, Wan Yi, durante una visita a.“Il principio ‘per, mai nemici’ – ha aggiunto – serve come solida base legale per far progredire la cooperazione strategica a un livello superiore”.Wang è in visita di tre giorni a, dove dovrebbe incontrare il suo omologo russo, Sergei Lavrov, e Vladimir Putin. Giorni prima dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin,hanno dichiarato una partnership strategica “senza limiti”, anche se Pechino ha insistito sul fatto di rimanere neutrale nel conflitto.Per quanto riguarda la prospettiva di pace, Wang ha affermato che deve esserci un “accordo di pace equo, a lungo termine e vincolante, accettabile per tutte le parti coinvolte”.