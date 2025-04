Parmatoday.it - Il ministro Adolfo Urso a Parma: incontra l'industria agroalimentare italiana

Leggi su Parmatoday.it

Mercoledì 2 aprile, alle 10.30, nella sede dell'Unione Parmense deglili-Upi, Palazzo Soragna, Strada al Ponte Caprazucca, 6/A a, in vista della Giornata nazionale del Made in Italy, ill'. L'evento sarà l'occasione per.