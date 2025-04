Ilgiorno.it - Il metrò di Brescia trasformato in un’opera d’arte: nasce il primo Metro Urban Museum d’Italia

, 1 aprile 2025 – Mobilità, street art e innovazione culturale: a, ilmuseo di artea integrato nella retepolitana. Un’esperienza artistica che non ha precedenti, quella inaugurata a, dove, dal deposito dellapolitana di via Magnolini si dirama un museo senza biglietti, senza barriere, accessibile a tutti e in continua trasformazione, con 600 metri quadrati di superficie verticale e 4 treni in transito nella città per un totale di circa 2.000 metri quadri di artea. Per l’inaugurazione è stata presentata ufficialmente l'installazione "Explicit Dynamics” del veneziano Peeta, uno dei massimi artisti diart, capace di trasformare semplici pareti in giochi geometrici tridimensionali. Inaugurazione MUMUrna, opera Exlicit Dynamics, sede diMobilita,, Italia - Cronaca - 1 Aprile 2025, Fotolive Nelson.