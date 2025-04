Lanotiziagiornale.it - Il mercato dell’auto si rimette in moto, ma Stellantis resta al palo

Ilitalianoriparte. Finalmente, verrebbe da dire. A marzo sono state immatricolate 172.223 vetture, ovvero il 6,22% in più dello stesso mese dello scorso anno. Un piccolo segnale di ripresa che non basta a compensare un inizio anno da incubo: nel primo trimestre le vendite sono scese dell’1,64% rispetto al 2024. I dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziano un cambio di rotta dopo il calo di oltre il 6% registrato a febbraio. Ma i segnali di ripresa non sembrano riguardare, che continua ad arrancare. A marzo ha immatricolato 52.128 vetture, un numero simile a quello dello scorso anno (-0,9%), con una quota didel 30,3%, come comunicato da Anfia. Nei primi tre mesi dell’anno, le immatricolazioni del gruppo sono state 135.