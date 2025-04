Il medico della mutua un notevole esempio della commedia all' italiana

Leggi su Liberoquotidiano.it

ILSky comedy ore 19.20. Con Alberto Sordi, Ida Galli e Claudio Gora. Regia di Luigi Zampa. Produzione Italia 1968. Durata: 1 ora e 40 LA TRAMA Uno dei grandi successi di Sordi negli anni 60. Albertone è il dottor Guido Tersilli, campione di arrivismo e di avidità. Per fare soldi e carriera, non indietreggia davanti a nulla. Ruba iti ai colleghi, sposa la figlia di un potente primario, corteggia una vedova cercando (e riuscendo) di accaparrarsi la clientela del defunto marito, PERCHÈ VEDERLO Perché è unall'nel suo periodo d'oro, Zampa , di una generazione precedente a quella dei Monicelli e dei Risi, pesta duro e morte sul nostro sistema sanitario e non teme di popolare il film di trucide macchiette.