Il "maledetto United" non è mai stato maledetto, ma il Leeds s'è rovinato per un'etichetta (Guardian)

Un mese fa, ilera allegramente in cima alla Championship inglese. Avevano appena battuto il Sunderland e lo Sheffield. Erano rimasti imbattuti per 16 partite e giocavano con autorità e convinzione. Sembravano la squadra più forte della Championship. Da allora hanno vinto solo una delle cinque partite successive e sono scivolati al secondo posto. “Sta succedendo di nuovo”. Cosa? E’ la “maledizione” dellodiventata ormai un cliché grazie al bellissimo romanzo di David Peace. La promozione automatica che sembrava probabile un mese fa potrebbe facilmente trasformarsi in un posto nei playoff, dove ilsette volte prima, senza mai essere promosso.“I club non dovrebbero avere una personalità, ma ce l’hanno – scrive Jonathan Wilson sul– I dirigenti, i giocatori e i proprietari cambiano, ma qualcosa di fondamentale rimane sempre; un’energia trasmessa di generazione in generazione da tifoso a tifoso.