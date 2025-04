Gqitalia.it - Il gusto di Ben Affleck per gli stivali è all'altezza di quello per le sneaker

Non è un segreto che a Ben piacciano le. Non parliamo però delle normali scarpe da ginnastica che potreste trovare in qualsiasi negozio, ma di quelle ultra rare e ultra esclusive.All'inizio del mese, ad esempio, è stato avvistato con la leggendaria Parra x Nike SB Dunk Low. Sebbene questa collaborazione non sia particolarmente difficile da reperire, il suo paio unico è stato realizzato esclusivamente per la cerchia ristretta di amici dell'artista. Pochi giorni prima, invece, è stato avvistato a una partita dei Lakers con le Air Force 1 di Off-White x Nike. Queste ultime sono state lanciate come parte della The Ten del 2017 del compianto Virgil Abloh.