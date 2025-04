Lanazione.it - Il Gruppo Celli cresce ancora. Acquisita anche la Sipack Srl “Miglioreremo le performance“

Italia Technology Alliance (A.Group) ha acquisito. La holding della famigliaamplia dunque il suo portafoglio di aziende, cogliendo l’opportunità di valorizzare una realtà del territorio che necessita di sinergie per rilanciare la gamma prodotti e servizi in Italia e all’estero. Italia Technology Alliance (ITA Holding) accoglie nellaSrl, azienda lucchese specializzata nelle linee complete di produzione di scatole di cartone, come case maker, printer-slotter, rotary die-cutter, flexo printer e piega incolla. Inoltre saranno ampliate le possibilità di interventi di retrofit su linee esistenti, sia per la parte meccanica che di automazione e controllo. I prodotti diSrl si integrano perfettamente con l’offerta già presente all’interno delA.