Lidentita.it - Il Grande Gelo demografico: record negativo 2024 per la fecondità

Leggi su Lidentita.it

Ilè stato l’anno più difficile per la. Una coltre gelida sul futurodel Paese: ilè stato (l’ennesimo.) anno nero sul fronte della natalità. Si sono registrati solo 370mila nuovi nati, diecimila culle in meno rispetto al 2023 che già, di per sé, era stato un anno buio. Il tasso . Ilper laL'Identità.