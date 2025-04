Il Gonfalone d’argento a Jovanotti

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il più alto riconoscimento del Consiglio regionale della Toscana ad uno degli artisti più eclettici, originali, iconici e divertenti del panorama musicale italiano: il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, e il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli hanno consegnato, nella serata di lunedì 31 marzo aa Firenze, ild'argento a, in questo periodo .L'articolo Ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiA Pompei scoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”