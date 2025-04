Quotidiano.net - Il giallo dell'incidente di Virginia Giuffre: "Ho 4 giorni di vita". Ma la polizia nega

Londra, 1° aprile 2025 –, la donna che ha accusato il principe Andrea – figlioa defunta Elisabetta II – di abusi sessuali avvenuti mentre era ancora minorenne, è stata al centro di unstradale a Perth, in Australia. La 41enne di origine statunitense ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nel quale mostra numerosi lividi e un volto quasi tumefatto. Ma a scioccare il web sono state le dichiarazioni di: "È importante notare che quando uno scuolabus ti si schianta addosso a 110 chilometri orari non importa di cosa la tua macchina sia fatta, farà la fine di una lattina - ha scritto - Sono andata in insufficienza renale, mi restano quattrodi". Ma laparla d'altro, il sinistro - avvenuto il 24 marzo - sarebbe stato tutto fuorché così disastroso.