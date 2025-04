Serieanews.com - “Il genio col sigaro, la rimonta impossibile, il destabilizzatore”: la FLOP PARADE di Enrico Camelio

Tre scivoloni eccellenti nella nuovadi: Conceiçao, Baroni e Gasperini, tra panchine bollenti, sorpassi dolorosi e addii annunciati. Chi ha deluso di più?“Ilcol, la, il”: ladi(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comC’è qualcosa di profondamente poetico (e un po’ tragicomico) nelle grandi aspettative che si schiantano contro la dura realtà del campo. Ogni settimana il calcio ci propone le sue montagne russe emotive: chi sale e chi precipita. E ladi questa settimana raccoglie tre storie che, per motivi diversi, profumano di occasione sprecata, di scelte sbagliate, e – perché no – di una certa dose di testardaggine.non fa sconti, lo sappiamo. E stavolta tocca a tre tecnici finiti sotto i riflettori per le ragioni sbagliate: c’è chi lascia in panchina il proprio fuoriclasse, chi guida una squadra che si fare come fosse una sfida tra scapoli e ammogliati, e chi – mentre il campionato è ancora vivo – sembra già con la testa altrove.