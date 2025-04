Ilrestodelcarlino.it - Il fuggitivo in manette. Arrestato alla stazione l’uomo evaso dal carcere

di Nicoletta Tempera Volendola vedere in maniera romantica, si può dire che Mneraj Fatbardh sia stato tradito dai sentimenti. Il trentaquattrenne albanese,venerdì sera dDozza, è stato fermato ieri poco prima di pranzo mentre entravadi Imola. Fuggito dcasa circondariale di via del Gomito,si è diretto nella cittadina, dove ha affetti e appoggi. Ma proprio per questo l’attenzione della polizia penitenziaria e del Nir si è da subito concentrata su Imola, nei luoghi frequentati dal, nell’ipotesi che avesse deciso di chiedere aiuto. Un’ipotesi che si è rivelata giusta. Fatbardh è stato bloccato dagli agenti eper evasione: è stato subito riportatoDozza, questa volta al reparto Giudiziario, dove sarebbe dovuto rientrare già venerdì sera.