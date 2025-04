Donnapop.it - Il figlio di Gianni Morandi sconvolge: «Comportamenti autolesionistici», ecco la rivelazione sulla droga

Pietrodel celebre, ha recentemente fatto delle rivelazioni sorprendentisua vita, in particolare sul periodo di difficoltà che ha attraversato. Il 27enne, noto nel mondo musicale come Tredici, ha deciso di raccontare la sua esperienza in un’intervista al Messaggero, aprendo il cuore ai suoi fan e spiegando le ragioni dietro le sue assenze e le sue lotte interne.In un momento di grande vulnerabilità, Pietro ha svelato dettagli dolorosi riguardo ae al suo rapporto con le droghe, spiegando come la sua ricerca di un’identità lo abbia portato a un profondo smarrimento. La sua sincerità, mista a una profonda riflessione, sta facendo parlare molto, mentre il suo nuovo disco Non guardare più si prepara a toccare le corde più intime del suo pubblico.