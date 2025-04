Ilfoglio.it - Il festival dell'economia del Foglio raccontato dagli universitari

Leggi su Ilfoglio.it

Pubblichiamo di seguito tre resoconti scritti da Elisa Scardino, Valentina Demelas e Alessia Lapietra, tre studentesse'Università Pegaso che hanno seguito ildel(qui il video per rivedere l'evento). In un mondo in continua trasformazione, l’Italia deve guardare alla competizione come a un’opportunità e non come a una minaccia. Questo il tema centralea IV edizione delFogliante, organizzato da “Il” nella Salae Colonne presso Banco Bpm a Milano, intitolata “La competizione non fa paura, cercasi nuova agenda”. Gli interventi dei presenti, personalità di spicco e nomi noti del panorama economico del nostro paese, avvocati e giornalisti sono stati davvero tanti e tutti molto interessanti, eccone alcuni. Apre i lavori Claudio Cerasa, direttore de “Il”: “Competere significa crescere e migliorarsi.