Ilgiorno.it - Il design invade le strade di Lodi: “Valorizziamo le nostre bellezze”

Leggi su Ilgiorno.it

– Il centro storico della città come un “palcoscenico“ dell’oggettistica di. Decolla oggi l’iniziativa ‘Il: Storie in Movimento’ ideata da Yara Cutolo, assistente di direzione dell’Associazione per il disegno industriale (Adi), e sviluppata in sinergia con Comune, Confcommercio, Ordine degli architetti, Circuito Off della Fotografia Etica e diversi esercenti della città. In vari negozi e showroom saranno installate opere di, oggetti comuni della quotidianità che spesso non vengono considerati per il loro valore artistico di utilità, sviluppo e sostenibilità. La manifestazione durerà per tutto aprile, e permetterà a chiunque di osservare lampade, borse, sedie, accessori e molti altri prodotti di. “Sarà una mostra a cielo aperto, una manifestazione che unisce cultura, arte e commercio – spiega Yara Cutolo –.