Ilgiornaleditalia.it - Il delirio di Burioni: "Vaccino Covid sicuro, senza effetti collaterali. Ora mRNA allo studio contro il tumore al pancreas"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ililalsarebbe in fase di sperimentazione e non si conoscono ancora gliIl virologo Robertoha rilasciato recentemente un'intervista in cui ha fatto una riflessione sulla situazione attuale della ricerca scientifica nell'ambito dei