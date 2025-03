Liberoquotidiano.it - Il Cremlino stronca Macron con due sole parole

Da Mosca arriva il più brusco dei "no" al piano abbozzato da Emmanuel, con l'invio di militari europei "volenterosi" per garantire il rispetto del cessate il fuoco (eventuale) in Ucraina. La Russia si dice infatti "categoricamente contraria" alla presenza di forze di pace in Ucraina che prevedono la presenza di Paesi che forniscono armamenti a Kiev, come sono appunto quelli europei riuniti dal presidente francese. Ad affermarlo è Kirill Logvinov, direttore del Dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, in un'intervista alla Tass. "È triste che la storia degli ultimi anni non insegni nulla agli europei - ha detto il diplomatico russo -. Sono assolutamente sordi agli avvertimenti che la sola idea di introdurre in Ucraina i militari di quei Paesi che oggi continuano a rifornire Kiev di armi è per noi categoricamente inaccettabile".